Ist die Energiewende ein Luxusprojekt?

Eine aktuelle Studie des Energieinstituts an der Johannes-Kepler-Universität Linz im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt, dass die Kosten für Heizungstausch, Sanierung und E-Mobilität für viele Haushalte kaum finanzierbar sind.
Der Umstieg auf Fernwärme, eine Fassadendämmung, E-Mobilität – was uns auf Dauer eine Ersparnis bringt, ist oft momentan schwer zu stemmen und für viele Haushalte kaum finanzierbar. Hohe Anfangsinvestitionen und unzureichende Förderungen bremsen die Energiewende massiv aus. Das zeigt eine aktuelle Studie des Energieinstituts an der Linzer Johannes Kepler Uni. Dabei gilt die Vorfinanzierung als großes Problem. „Förderungen werden oft erst im Nachhinein ausbezahlt. Ohne die ist aber ein Umstieg für Familien mit geringeren Einkommen nicht möglich. Deshalb fordere ich eine nach Wohnsituation differenzierte Förderpolitik, damit die Energiewende nicht zur sozialen Frage wird. Außerdem braucht es einen Wohnbonus von bis zu 800 Euro pro Jahr als negativsteuerfähigen Absetzbetrag“, sagt der Präsident der Arbeiterkammer (AK) OÖ, Andreas Stangl.
Die Energiewende darf nicht zur sozialen Frage werden. Eine Direktverrechnung von Förderungen wie bei der Photovoltaik wäre sinnvoll.
Andreas Stangl, AK-Präsident OÖ.
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Mit dem Handwerkerbonus hat es funktioniert
Entscheidend wäre zusätzlich die Direktverrechnung von Förderungen mit der ausführenden Firma. „Auch der Handwerkerbonus ist ein ähnliches Beispiel. Wenn man das mit einer Direktverrechnung machen würde, wäre das eine deutliche Erleichterung“, so Philipp Gerhartinger von der AK. So müssten Familien die hohen Kosten nicht gänzlich vorstrecken. „Transformation und Klimaschutz sind auch eine soziale Frage“, betont Stangl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.