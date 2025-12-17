Ist die Energiewende ein Luxusprojekt?

Der Umstieg auf Fernwärme, eine Fassadendämmung, E-Mobilität – was uns auf Dauer eine Ersparnis bringt, ist oft momentan schwer zu stemmen und für viele Haushalte kaum finanzierbar. Hohe Anfangsinvestitionen und unzureichende Förderungen bremsen die Energiewende massiv aus. Das zeigt eine aktuelle Studie des Energieinstituts an der Linzer Johannes Kepler Uni. Dabei gilt die Vorfinanzierung als großes Problem. „Förderungen werden oft erst im Nachhinein ausbezahlt. Ohne die ist aber ein Umstieg für Familien mit geringeren Einkommen nicht möglich. Deshalb fordere ich eine nach Wohnsituation differenzierte Förderpolitik, damit die Energiewende nicht zur sozialen Frage wird. Außerdem braucht es einen Wohnbonus von bis zu 800 Euro pro Jahr als negativsteuerfähigen Absetzbetrag“, sagt der Präsident der Arbeiterkammer (AK) OÖ, Andreas Stangl.