Kult-Lokal vor Umbenennung: Wie soll es heißen?

Neuer Betreiber, neue Ideen – und vielleicht auch ein neuer Name. Wie könnte das Kult-Lokal auf der Linzer Landstraße künftig heißen? Lisa Sigl und Michael Nell laden die Krone-Leser ein, Vorschläge einzureichen. Die überzeugendsten Namen werden gesammelt und kommen in die engere Auswahl der Betreiber.
Ein Stück Linzer Kaffeehausgeschichte an der Ecke Landstraße/Spittelwiese steht vor einem Neustart – und vor einer Namensfrage. Ab Jänner übernehmen die Schwarzer-Bär-Hoteliers Lisa Sigl und Michael Nell das Café Ecco. Ob das Lokal diesen Namen behalten wird, ist offen. Die neuen Betreiber wollen die Entscheidung nicht alleine treffen und laden die „Krone“-Leser ein, Ideen für einen neuen Namen einzubringen.
Als Café Jentschke legendär
Rückblick: Das Haus blickt auf eine lange Geschichte zurück. Jahrzehntelang war es als Café Jentschke bekannt – benannt nach dem Delikatessengeschäft, das seit den 1930er-Jahren dort angesiedelt war. 1979 übernahm Hans-Peter Kasper das Geschäft von seinem Vater und prägte den Ort über viele Jahre – nicht zuletzt mit dem legendären Kasper-Keller, der ab 1954 als Treffpunkt für Jazzfreunde bekannt wurde. Nach 38 Jahren in der Gastronomie verabschiedete sich Kasper 2018. Im selben Jahr machten Elfi und Robert Seeber aus dem Café Jentschke das Ecco, eine italienisch geprägte Genuss-Bar, die sie bis jetzt führen. Neo-Betreiber Michael Nell: „Wir sind offen für Vorschläge und freuen uns wirklich über viele kreative Namensideen.“
