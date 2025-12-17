Kult-Lokal vor Umbenennung: Wie soll es heißen?

Als Café Jentschke legendär

Rückblick: Das Haus blickt auf eine lange Geschichte zurück. Jahrzehntelang war es als Café Jentschke bekannt – benannt nach dem Delikatessengeschäft, das seit den 1930er-Jahren dort angesiedelt war. 1979 übernahm Hans-Peter Kasper das Geschäft von seinem Vater und prägte den Ort über viele Jahre – nicht zuletzt mit dem legendären Kasper-Keller, der ab 1954 als Treffpunkt für Jazzfreunde bekannt wurde. Nach 38 Jahren in der Gastronomie verabschiedete sich Kasper 2018. Im selben Jahr machten Elfi und Robert Seeber aus dem Café Jentschke das Ecco, eine italienisch geprägte Genuss-Bar, die sie bis jetzt führen. Neo-Betreiber Michael Nell: „Wir sind offen für Vorschläge und freuen uns wirklich über viele kreative Namensideen.“