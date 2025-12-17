Vorteilswelt
Schienenersatzverkehr

Pyhrnbahn nach Unfall am Gleis länger unterbrochen

Oberösterreich
17.12.2025 15:55
Zum dritten Mal binnen zehn Tagen steht in OÖ eine Bahnstrecke still
Zum dritten Mal binnen zehn Tagen steht in OÖ eine Bahnstrecke still(Bild: Andreas Tröster)

Schon wieder gab es einen Zwischenfall, der eine Bahnstrecke lahmlegt. Dieses Mal sind Fahrgäste betroffen, die am Mittwochnachmittag auf der Pyhrnbahn unterwegs sind. Nach einem Unfall in Nettingsdorf wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Binnen zehn Tagen ist es die inzwischen dritte Streckensperre. Zuerst war die Westbahn betroffen, nachdem ein technischer Defekt diese lahmgelegt hatte. Und dann erneut die Weststrecke bei Hörsching, ebenso wie dieses Mal nach einem tragischen Unfall auf den Gleisen.

Insassen und Lokführer werden betreut
Das Rote Kreuz versorgt derzeit in Nettingsdorf die gestrandeten Fahrgäste des betroffenen Regionalzugs, und der Lokführer wird auch psychologisch betreut. Der Unfall war am Mittwoch kurz vor 15 Uhr passiert, die Strecke soll frühestens um 16.30 Uhr wieder freigegeben werden können.

Lesen Sie auch:
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Tausende Fahrgäste
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
07.12.2025
Großraum Linz
Weststrecke wegen Rettungseinsatz gesperrt
10.12.2025

Polizei muss Strecke freigeben
Die ÖBB richten inzwischen mit Bussen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Pyhrnbahnstrecke ein. „Sobald die Polizei die Strecke wieder freigibt, werden auch die Züge wieder anfahren“, sagt Klaus Baumgartner, Sprecher der ÖBB in Oberösterreich.

Oberösterreich

