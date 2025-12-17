Pyhrnbahn nach Unfall am Gleis länger unterbrochen

Schon wieder gab es einen Zwischenfall, der eine Bahnstrecke lahmlegt. Dieses Mal sind Fahrgäste betroffen, die am Mittwochnachmittag auf der Pyhrnbahn unterwegs sind. Nach einem Unfall in Nettingsdorf wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Binnen zehn Tagen ist es die inzwischen dritte Streckensperre. Zuerst war die Westbahn betroffen, nachdem ein technischer Defekt diese lahmgelegt hatte. Und dann erneut die Weststrecke bei Hörsching, ebenso wie dieses Mal nach einem tragischen Unfall auf den Gleisen.
Insassen und Lokführer werden betreut
Das Rote Kreuz versorgt derzeit in Nettingsdorf die gestrandeten Fahrgäste des betroffenen Regionalzugs, und der Lokführer wird auch psychologisch betreut. Der Unfall war am Mittwoch kurz vor 15 Uhr passiert, die Strecke soll frühestens um 16.30 Uhr wieder freigegeben werden können.
Polizei muss Strecke freigeben
Die ÖBB richten inzwischen mit Bussen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Pyhrnbahnstrecke ein. „Sobald die Polizei die Strecke wieder freigibt, werden auch die Züge wieder anfahren“, sagt Klaus Baumgartner, Sprecher der ÖBB in Oberösterreich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.