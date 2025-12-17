Online-Gaming ist wichtiger als Freunde treffen

13 Prozent spielen auch nachts

Das würde auch zeigen, wie viel Suchtpotenzial die Spiele bergen, betont Pfarrhofer. So geben 13% der Jungen zu, auch nachts weiterzuspielen. Was nicht immer ohne Konsequenzen auf die schulischen Leitungen bleibt: „Die Zahlen sind alarmierend. Es mag als Freizeitthema erscheinen, hat aber einen unterschätzten Einfluss auf die Bildung“, sagt Peter Eiselmair von der Education Group. Pfarrhofer ergänzt: „Da sollten nicht nur die Weihnachts-, sondern auch die Alarmglocken schrillen.“