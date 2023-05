Toter Hund gefunden: Polizeibeamte suchen Hinweise

Toter Hund: Suche nach Unfalllenker

Die Polizei sucht nach Hinweise zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in Albersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land. Dort fanden die Beamten auf einem Radweg einen toten braunen Labrador Rüden, der laut einem Passanten von einem schwarzen Kleinwagen überfahren worden sein soll. Dem Besitzer des Vierbeiners wurde die traurige Nachricht bereits übermittelt. Wer Hinweise zum Fahrzeug hat, soll sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Reifnitz am Wörthersee unter 059133/2115 melden.