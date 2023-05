Viele Häuslbauer sitzen jetzt in der Kostenfalle

Hersteller kämpfen mit einem enormen Auftragsminus, da die Wohnträume vieler Österreicher durch die Inflation, steigende Zinsen und strengere Kreditregeln platzen. Insgesamt wurden 2022 nur 2440 Fertigteil-Häuser verkauft - so wenig wie in den letzten 22 Jahren nicht. Jetzt wackeln Jobs in der Branche.