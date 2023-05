„Tutto Gas“: Lignano für Party-Wochenende gerüstet

Viele Verbote zu Pfingsten

In der Badeortschaft ist am langen Wochenende der Verkauf von Getränken in Glasflaschen oder Dosen untersagt, der nächtliche Zugang zu den Stränden wird eingeschränkt. Die Polizei wird wieder mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Das Übernachten im Freien mit Zelt oder Schlafsack ist nicht mehr erlaubt. Die Polizei will streng kontrollieren, damit es zu keinen Vandalenakten gegen öffentliches und privates Eigentum kommt.