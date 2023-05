Juwelendiebe fuhren Polizei mit E-Scootern davon

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch gegen 2.25 Uhr früh gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Haid und stahlen daraus Schmuck in derzeit noch unbekannter Höhe. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen flüchteten die Täter jeweils mit einem E-Scooter.