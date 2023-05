„Genossen fürchten, Babler wird der neue Doskozil“

Querschüsse aus Traiskirchen?

Der SPÖ-Führungsstreit, der in einer Mitgliederbefragung gipfelte, brachte letztendlich eine zerdrittelte Partei. Hans Peter Doskozil siegt im Kampf um die rote Parteispitze knapp. Wird er nun derjenige sein müssen, der Zwischenrufe dulden muss? „Es gibt auch Genossen, die befürchten, dass er der neue Hans Peter Doskozil wird.“ Der neue Querschießer aus Traiskirchen also? „Ausschließen würde ich das nicht“, so Nikolaus Frings. Nur Andreas Babler wisse, was Andreas Babler wirklich will.