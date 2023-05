Doskozil war das richtige „Pferd“ für SPÖ-Granden

Doch Kampfabstimmung in Linz?

Angesichts des doch recht knappen Ergebnisses - rund ein Drittel für jeden Kandidaten - könnte es aber sein, dass die Sache noch lange nicht ausgestanden ist, eine Entwicklung, die sich oberösterreichische Sozialdemokraten auch schon ausmalen. Bürgermeister Luger formuliert die Sorge als Hoffnung: „Ich hoffe, dass es zu keiner Kampfabstimmung kommt und Andreas Babler auf eine Kandidatur verzichtet.“ Babler scheint aber tatsächlich antreten zu wollen. Somit könnte es am Bundesparteitag am 3. Juni in Linz durchaus zu einer Kampfabstimmung zumindest zwischen dem Doskozil-Lager und der Babler-Tribüne kommen, da Pamela Rendi-Wagner als bloß Drittplatzierte ohnehin aufhört. Doskozil versus Babler wäre aber ein Indiz mehr, dass es auf eine Parteispaltung hinauslaufen könnte. Dafür wird die Sitzung des Bundesparteivorstands am Dienstag (23. Mai) wohl wichtige Weichenstellungen liefern. Die SJ Oberösterreich mit Eva Reiter träte auf jeden Fall für eine Stichwahl unter den beiden vorne liegenden Bewerbern ein, „wie bei jeder normalen Persönlichkeitswahl“, aber das geben die SPÖ-Statuten noch nicht her.