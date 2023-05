Umfassender Umbau: VW will harten Sparkurs fahren

In dem Schreiben an die Belegschaft erklärt Schäfer, es sei noch „zu früh“, Details des Programms zu nennen. Dies werde „in den kommenden Wochen und Monaten“ geschehen. Im „Handelsblatt“ heißt es, erste Eckdaten des Umbaus wolle der Konzern seinen Investoren auf einer Konferenz am 21. Juni vorstellen.