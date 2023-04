VW-Chef verkündet nun doch das Aus für den Golf

Der aktuelle Golf 8 werde im nächsten Jahr noch einmal grundlegend überarbeitet. „Damit ist er prima bis Ende der Dekade aufgestellt. Dann müssen wir schauen, wie sich das Segment entwickelt.“ Der Name Golf soll aber erhalten werden, kündigte Schäfer an: „Klar ist, dass wir ikonische Namen wir Golf, Tiguan und GTI nicht aufgeben werden, sondern in die elektrische Welt überführen. Aber gerade beim Golf muss das zu den Genen passen. Einfach irgendein Fahrzeug so zu nennen, geht nicht. Den Fehler machen wir nicht.“ Es scheint also doch denkbar, dass die Zeiten des Golf vorbei sind.