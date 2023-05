Kein österreichischer Soldat betritt Kriegsgebiet

„Es wird kein österreichischer Soldat für so einen operativen Einsatz ukrainischen Boden betreten, solange das ein Kriegsgebiet ist“, sagt Nehammer am Freitag in einer Mitteilung des Kanzleramtes. „Wer österreichische Soldaten in ein Kriegsgebiet schicken will, der riskiert, dass sie nicht mehr lebend zurückkommen. Dieser Preis ist zu hoch.“