Verhärtete Fronten im Streit um Ukraine-Entminung

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ebenfalls ÖVP) will keine Soldaten in Kriegsgebiete schicken. Das gefährde außerdem die Neutralität. Rechtsexperten widersprechen. Auch die Grünen und die NEOS. Und Alexander Van der Bellen. Als Bundespräsident ist er auch Oberbefehlshaber des Heeres. Bei einem Europaratsgipfel in Island wurde er zur Ukraine-Hilfe gefragt. Und zeigte Unverständnis, warum Österreich nicht schon in zivilen Gebieten helfe. „Bei der Entminung in Schulen oder Kindergärten ist das keine Frage der Neutralität“, hieß es am Donnerstag aus seinem Büro.