Ukraine will Hilfe - doch nicht alle sind bereit

Sorge um Neutralität: „Wäre nicht in Gefahr“

Die Zerrissenheit Österreichs liege an der Sorge um die Neutralität, glaubt der Diplomat. Entminung im Krieg widerspreche dem Verfassungsrecht, sagt Tanner. Botschafter Khymynets sagt indes: „Die Neutralität wäre nicht in Gefahr. Es geht in der Ukraine um rein zivile Gebiete. Zudem ist bei uns der Katastrophenschutz zuständig, nicht das Militär.“ Auch Rechtsexperten sehen beim Entminen in zivilen Gebieten kein Problem mit der Neutralität.