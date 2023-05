Suchaktionen nach zwei kuriosen Unfällen in Tirol

Erst Baum umgemäht, dann von Unfallort spaziert

Nicht minder kurios verlief - wie berichtet - ein Zwischenfall in der Nacht auf Donnerstag in Gries am Brenner. Gegen 2 Uhr demolierte ein 28-jähriger Einheimischer zunächst mit seinem Pkw ein parkendes Auto, fuhr aber von der Unfallstelle davon. Eine alarmierte Polizeistreife konnte wenig später nur das schwer beschädigte Auto des Lenkers finden. Der Mann dürfte auf seiner Fahrt frontal gegen einen Baum gekracht sein. Durch die Wucht des Aufpralls flog das Fahrzeug in einen Graben, der Baum kippte um und landete auf der Straße.