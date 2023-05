Pkw im Graben, Baum umgestürzt: Lenker ging heim!

Ein kurioser und vor allem spektakulärer Verkehrsunfall beschäftigte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Wipptal: Eine Streife entdeckte in Gries am Brenner ein im Straßengraben liegendes Auto, das gegen einen Baum gekracht war. Dieser stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Vom Lenker fehlte jedoch jede Spur. Wie sich herausstellte, war der mutmaßlich Betrunkene nach Hause marschiert. Einen Alkotest verweigerte der 28-Jährige.