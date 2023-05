90er sind zurück: „Sing Halleluja“ auf der Insel!

Aftershowparty folgt

In vollen acht Stunden gilt es, sich das Lebensgefühl der 90er noch einmal zurückzuholen. Mit Kübel voll Sangria, Plateau-Schuhen, Netzshirts und natürlich der richtigen Musik. Wer dann noch immer nicht genug hat: Im A-Danceclub am Handelskai findet ab 22 Uhr die offizielle Aftershowparty mit Rednex statt. Am Samstag geht es mit der großen Mallorca Party mit Jürgen Milski weiter. Den Abschluss bildet Electronic Island am Pfingstsonntag.