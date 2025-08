Letzte Chance auf den Wiener Kultursommer

Der Sommer ist noch lange nicht vorbei, der Wiener Kultursommer aber mit Sonntag schon. Daher ist es allerhöchste Zeit, die letzte Chance für abwechslungsreichen Kulturgenuss bei freiem Eintritt zu nutzen.

Im Währinger Park gibt es am Donnerstag ab 18.30 Uhr queeres Theater, am Samstag selbe Uhrzeit wartet ein witziges Pubquiz.

Im Reithofferpark (15. Bezirk) ist am Freitag um 20 Uhr „Rock von Form“ zu hören. Am Sonntag spielt Aritmija einen Mix aus Balkan und indischer Musik. Ein Highlight lockt am Samstag um 20 Uhr in den Waldmüllerpark in Favoriten: Schwester Ebra.