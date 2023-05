Machtkampf um Kreml: „Es steigt schon Rauch auf“

Was aber außer Frage stehe, ist Prigoschins Konflikt mit der Armeeführung unter Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow: „Er hasst sie total“, so Radchenko. Sein Zorn sei „keine Show“, Prigoschin mache die Führung verantwortlich für die Rückschläge, die die russischen Streitkräfte in der Ukraine hinnehmen mussten. Die Attacken von „Putins Koch“ seien definitiv schlecht für die russischen Streitkräfte und die Moral, erklärt der Historiker.