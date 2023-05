Erste Partei schlägt Putin für Präsidentenwahl vor

Als erste russische Partei hat Gerechtes Russland Kremlchef Wladimir Putin zur Wiederwahl vorgeschlagen. Auf einem Parteitag kündigte der Vorsitzende Sergej Mironow am Samstag an, seine Partei werde bei der Präsidentenwahl im März 2024 auf einen eigenen Kandidaten verzichten und Putin unterstützen. Der 70-Jährige brauche angesichts des Kriegs in der Ukraine die „Unterstützung des ganzen Volkes“. Die Partei Gerechtes Russland ist im Parlament vertreten.