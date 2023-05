Meghan im 12.000-Dollar-Look bei Preisverleihung

„Du kannst der Visionär deines eigenen Lebens sein“

„Es ist einfach nie zu spät, damit anzufangen“, erklärte Herzogin Meghan in ihrer Dankesrede. „Du kannst der Visionär deines eigenen Lebens sein.“ Und weiter: „Du kannst einen Weg einschlagen, auf dem du das, was du in deinen täglichen Taten, in Freundlichkeit, in Fürsprache, in Anmut und in Fairness wiederholst, zu den Dingen wird, die von der nächsten Generation von Frauen - sowohl den jungen, als auch den alten -, die sich in diesem Moment ebenfalls dazu entscheiden, sich dieser Bewegung anzuschließen, anerkannt wird, um unsere Vision einer gerechten Welt Wirklichkeit werden zu lassen.“