Kellnerin packt über Begegnung mit Meghan aus

Zugegeben, das allerbeste Image haftet Herzogin Meghan seit der Hochzeit mit Prinz Harry nicht an. Da gibt es nicht nur Vorwürfe, die Ex-Schauspielerin hätte Palast-Mitarbeiter gemobbt, sondern auch Gerüchte, sie sei zickig und überaus schwierig. Anschuldigungen, die der 41-Jährigen den unvorteilhaften Spitznamen „Duchess Difficult“, was so viel bedeutet wie „Herzogin Schwierig“, eingebracht haben.