Öl auf der Fahrbahn: Lenker krachte gegen Pfeiler

Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land lenkte seinen Pkw auf der B139 von Pasching kommend in Fahrtrichtung Linz. Im Gemeindegebiet von Leonding kam der Mann mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug kam zuerst links von der Fahrbahn in den dort angrenzenden Grünstreifen ab, prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Betonpfeiler, wurde von diesem wieder zurück auf die Fahrbahn und weiter gegen die am rechten Straßenrand gelegene Leitplanke geschleudert, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Der 60-Jährige wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und durch die Rettung ins UKH Linz verbracht.