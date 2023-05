Liebenswerte Vierbeiner auf Platzsuche

Kaninchenpärchen

Zusammen mit Partnerin Fiona wurde der zweijährige Shrek (am Foto) in einem Kindergarten ausgesetzt gefunden. Aktuell sind die beiden Kaninchen bereits an Außenhaltung gewöhnt worden und würden sich über einen Platz in einem artgerechten Freigehege freuen.

Tel.: 0 732/24 78 87