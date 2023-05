Die Rettung für Rehkitze kommt aus der Luft

Kitze mit Drohnen aufspüren

Um die Tiere vor dem Mähtod zu bewahren, setzen viele auf Unterstützung aus der Luft. So auch Michael Parhammer aus St. Lorenz, der seit zwei Jahren in den frühen Morgenstunden mit Drohnen in 70 bis 100 Metern Höhe Wiesen überfliegt, die gemäht werden sollen. „Wer schon einmal ein Rehkitz in der Hand gehabt hat, weiß, warum ich das mache“, so der 59-Jährige.