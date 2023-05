„Es ist wichtig, einen Treff im Ort zu haben“

Viele Dorfgasthäuser haben in den vergangenen Jahren geschlossen. Wenn es keinen Nachfolger gab, rief das manche Gemeinden auf den Plan. In Zagersdorf kaufte die Kommune ein leer stehendes Traditionslokal, und will es nach dem Neubau verpachten. Im Südburgenland haben das bereits mehrere Gemeinden versucht.