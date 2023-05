Gefährlichkeit eines Täters: „Prognose nie exakt“

Die Zahlen machen nachdenklich: Exakt 31,2 Prozent von 26.606 Personen, die in Österreich rechtskräftig verurteilt wurden, fassten binnen vier Jahren gleich die nächste Verurteilung aus. Rund ein Drittel dieser Wiederholungstäter kam auf zwei oder mehrere Strafen. Die renommierte Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner sprach beim kürzlichen Treffen heimischer Richter in Innsbruck über Gutachten in Strafverfahren, konkret über Gefährlichkeitsprognosen.