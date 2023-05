Gold oder Bitcoin?

Auf den ersten Blick vermag Bitcoin neben Gold nicht zu glänzen. Auf den zweiten zeigt sich: Beide Währungen sind nicht nur hart, sondern artverwandt. Gold wird in Minen abgebaut, Bitcoin mit großem Computeraufwand „geschürft“. Gold ist auf der Erde begrenzt vorhanden, die Menge der Bitcoins, derzeit 19,37 Millionen, in der digitalen Welt auf 21 Millionen streng limitiert. Einzigartig am Bitcoin ist die Blockchain, die jede Transaktion für die Ewigkeit vermerkt, transparent und unveränderbar macht. De facto das Internet des Geldes.