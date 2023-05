Krönungsfeierlichkeit im Land der edlen Tropfen

1549 Proben und 43 Verkoster

Heuer wurden 1549 Proben des Traumjahrgangs 2022 eingereicht und von 43 Verkostern in 22 Kommissionen bewertet. Das Besondere an diesem Bewerb: Die Weine und Sekte werden verdeckt verkostet. Man weiß also nicht, wer den Wein produziert hat. Dies trägt natürlich zur objektiven Bewertung bei. 625 Weine wurden mit einer Goldmedaille ausgezeichnet, 87 Weine aus 61 Betrieben haben es ins Finale geschafft.