Michael J. Fox: „War schockiert über meinen Film“

In 20 Jahren sei er „entweder tot oder geheilt“, ist sich der „Zurück in die Zukunft“-Star, der sich für die Parkinson-Forschung engagiert, der Realität bewusst. Deshalb verbringt er so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie, seiner Frau Tracy und den erwachsenen Kindern: „Sie halten mich am Leben, ich zähle auf sie. Meine Frau ist ein Wunder. Unsere Beziehung baut darauf, dass ich immer ehrlich bin bei allem, was ich durchmache.“ Er ist froh, von ihnen nicht bemitleidet zu werden: „Mitleid haben sie mit mir nur, weil ich nicht weiß, wie man ein iPhone richtig verwendet“, beendet Fox auch das Interview mit Humor...