Neue Förderung: Wird Österreich jetzt Hollywood?

Ein echter Durchbruch für Österreich als Film- und Fernsehland gelang mit der Einführung des neuen Filmanreizmodells FISA+ zu Beginn des Jahres. In den wenigen Monaten seitdem hat es sich schon international herumgesprochen: Wer in Österreich dreht, bekommt jetzt einen Zuschuss von 30 Prozent der Kosten, außerdem gibt es „Zuckerln“ für umweltfreundliches Produzieren und einen hohen Frauenanteil (siehe Grafik): „Österreich ist damit ein Vorreiter, in Deutschland wird das gerade heftig diskutiert“, kündigte etwa Christoph Schneider, Chef des Streamingdienstes Amazon Prime Video für Deutschland und Österreich, an, künftig hierzulande mehr drehen zu wollen.