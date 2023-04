„Scrubs“-Star: „Freundschaft kann Leben retten“

„Ich habe in den letzten vier Jahren meine Schwester und meinen Vater verloren. Deshalb wollte ich über das Wiederaufstehen nach der Trauer schreiben und über die Erfahrung von Verlust“, spricht Zach Braff, den viele aus der 2000er-Dramedy-Sitcom „Scrubs“ kennen, im „Krone“-Interview ganz offen über die Entstehung seines neuen Films „A Good Person“, der neu auf Sky X zum Streamen verfügbar ist. Er wolle zeigen, „wie wertvoll das Leben ist und wie schnell sich alles ändern kann.“ In „A Good Person" geht es Hauptfigur Allison, gespielt von Florence Pugh, genau so: Kurz vor ihrer Hochzeit wird sie in einen tödlichen Autounfall verwickelt, verliert alles und endet als Schmerzmittelsüchtige. An ihrem Tiefpunkt trifft sie auf Daniel (Morgan Freeman), und gemeinsam bauen sich diese beiden zerrütteten Seelen eine Brücke ins Leben zurück...