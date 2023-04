„Poker Face“: Menschlicher Lügendetektor

Dieser Ansatz macht „Poker Face“ zu einer „Fall-der-Woche-Serie“, was eigentlich seit dem Streamingzeitalter verpönt ist. Und so muss man sich an das fast vergessene Format zwar anfangs noch etwas gewöhnen, aber Serienmacher Rian Johnson („Star Wars: Die letzten Jedi“, „Knives Out“, „Breaking Bad“) bastelt die Fälle so kreativ, knifflig und unterschiedlich, dass er einen dann doch hineinzieht in seinen Kosmos. Was dabei natürlich hilfreich ist, sind die zahlreichen Gaststars: Adrien Brody, Simon Helberg, Benjamin Bratt, Nick Nolte, Joseph Gordon-Lewitt, Dascha Polanco oder Chloë Sevigny sind dabei. Der Erfolg in den USA war so groß, dass bereits eine zweite Staffel bestellt wurde.