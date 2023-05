Rechtzeitig bemerkt: Gartenhütte fing Feuer!

Kurz vor Mitternacht brach in einer Gartenhütte in Klagenfurt, in der überwiegend Pellets, aber auch Gartengeräte gelagert waren, ein Feuer aus. Die Besitzer entdeckten die Rauchentwicklung und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. „Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand unter schweren Atemschutz rasch gelöscht und ein Übergreifen auf die direkt angrenzende Gartenhütte erfolgreich verhindert werden“, heißt es seitens der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.