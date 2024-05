Warum Tote für Hausärzte jetzt viel mehr wert sind

Das neue Leichenbestattungsgesetz hat in Oberösterreich zu einer sehr belastenden Situation für Hinterbliebene geführt. Denn viele Verstorbene blieben in den letzten Monaten daheim liegen, weil lange kein Arzt zur Totenbeschau kam. Am Gesetz wird zwar nicht gerüttelt, aber durch finanzielle Anreize kommt jetzt doch eher ein Mediziner.