Sonnenstrom clever nutzen

Maximale Ausbeute: Die neue Ära der Solarenergie

Das gelingt besonders gut mithilfe der Krone Sonne All-In-Sun Lösung. Jetzt hat Krone Sonne die Angebote auch noch optimiert und stellt den Energie-Markt so mit durchdachten Sonnenstrom-Paketen auf den Kopf. Die Zeit ist also gekommen, um auf erneuerbare Energie umzusteigen und dabei kräftig zu sparen – mit den besten Deals für PV-Module, Speicherlösungen, Energiemonitoring und mehr! Und all das in unter zwei Monaten, dank österreichweiten Installationsprofis, die nur darauf warten, die Sonne auf die Dächer von Herrn und Frau Österreicher zu holen.