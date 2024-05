Erspartes von Partnerin bei Krypto-Betrug verloren

Erst als der 31-Jährige sich seinen Gewinn auszahlen wollte und in diesem Zuge aufgefordert wurde, vorher noch die Steuer auf das Kryptokonto zu überweisen, wurde er misstrauisch. „Er erkundigte sich bei einem Anwalt und erstattete dann Anzeige“, so ein Beamter. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages.