„Bienchen“ zeigt Schmuck, statt Brautkleid

Der Bräutigam will das Brautkleid seiner Angebeteten nicht vor dem 1. Juni sehen, wenn Simone darin im Steinernen Saal des Rathauses zum Altar treten wird. Wie jeder weiß, soll das nämlich Unglück bringen – etwas, das sich Richard Lugner bestimmt nicht für seine sechste Ehe wünscht. Und so soll es auch niemand anderes frühzeitig zu Gesicht bekommen. Außerdem wollte der Baulöwe nicht Gefahr laufen, beim Durchblättern der Zeitung unabsichtlich auf sein „Bienchen“ in Weiß zu stoßen.