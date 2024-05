Eis-Preise in Europas Urlaubsregionen im Vergleich

Eisvergnügen in Österreich vergleichsweise erschwinglich

Auch in Österreich ist Eisvergnügen vergleichsweise erschwinglich. In Tirol gibt es die Erfrischung in der Waffel oder im Becher für 1,74 Euro. Noch günstiger ist die Kugel am Wörthersee, wo eine Portion für 1,70 Euro zu haben ist.