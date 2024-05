Europa-League-Finale: Atalanta gegen Leverkusen

Am Samstag gewann Leverkusen gegen Augsburg und hat damit in der gesamten Bundesliga-Saison keine Niederlage erlitten, ein Novum in der deutschen Liga. „In den meisten Spielen haben wir gut gespielt und in denen, in denen wir nicht gut gespielt haben, haben wir nicht aufgegeben. Das sagt viel darüber aus, wie viel Einsatz das Team zeigt“, erklärte Trainer Xabi Alonso die Gründe dafür in einem UEFA-Interview.