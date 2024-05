Brennpunkt Schule: Geld versickert, mehr Gewalt

Welchen schulischen Weg Töchter und Söhne einschlagen, ist immer noch stark von der Bildungslaufbahn der Eltern abhängig. So sind die Chancen auf einen Hochschulabschluss bei Akademikerkindern siebenmal so hoch wie bei Sprösslingen, deren Mütter und Väter nur einen Pflichtschulabschluss haben. „Die Bildungsmobilität zwischen den Generationen ist in Österreich nur schwach ausgeprägt, und die Weichen für die Bildungslaufbahn werden früh gestellt“, erklärt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Trotzdem steigt unser Bildungsstand stetig.