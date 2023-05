Der letzter Bruder dreht im Stift das Licht ab

„Luceat lux vestra – Euer Licht soll leuchten.“ So lautet der Wahlspruch der Zisterzienser der strengeren Observanz, besser als Trappisten bekannt. Europaweit ist der ursprünglich französische Orden auf dem Rückzug, in den vergangenen 20 Jahren wurden im Mutterland elf Standorte aufgelöst. Ein Trend, der auch vor dem Stift Engelszell, in dem die Trappisten seit 1925 heimisch sind, nicht Halt macht.