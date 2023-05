Die Eisheiligen sind heuer auch ein wenig gnädig

Es gibt auch in den Nächten keinen Frost. Man kann also ohne Probleme alles rausstellen. Ich habe selbst voriges Wochenende Tomaten gepflanzt, da muss man sich keine Sorgen machen“, so Meteorologe Josef Haslhofer (GeoSphere Austria) zur Wetterprognose. Denn die Eisheiligen (11. Mai bis 15. Mai) – an denen laut einer Bauernregel die letzten Frostnächte des Frühjahrs möglich sind – zeigen sich heuer sehr gnädig. Trotzdem ist die Witterung in den kommenden Tagen alles andere als nett.