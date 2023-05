Wut-Gärtnerin macht sich Stadt in NÖ selbst grün

Von den besonders bei Autofahrern verhassten Klimaklebern blieb die Landeshauptstadt bisher verschont. Was nicht heißt, dass St. Pölten als Vorzeigestadt der urbanen Begrünung gilt. Erst kürzlich wurde die Schreinergasse mitten in der City neu gepflastert - etliche steinalte Bäume mussten sehr zum Unmut der Anrainer den Bauarbeiten weichen. Was nun ganz eigene Klimaproteste auf den Plan ruft.