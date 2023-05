Salzburg in Print und TV!

Österreich ist und war uns als Reiseredaktion immer schon immens wichtig – das zeigt sich jetzt auch in unserer Zusammenarbeit mit dem ORF, wo wir unser Know-how mit Begeisterung einbringen. Die heutige Sendung um 16 Uhr, ORF 2 führt uns nach Salzburg, wo Moderatorin Sasa Schwarzjirg spannende Entdeckungen macht und zeigt, wie anders sich die Mozartstadt präsentieren kann. Sie interviewt zum Beispiel die Kapitänin Anna Berer, geht auf dem „Walk of Modern Art“ stadtwandern, trifft die junge Surferin Inka Minimayr, die von der perfekten Welle am Almkanal schwärmt, und begibt sich in die fantasievolle Welt der tanzenden Puppen im Marionettentheater, das zum immateriellen Kulturerbe zählt. Fazit: viele Protagonisten, die Lust auf Salzburg machen!