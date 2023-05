Der Flughafen-Betrieb ist bis 2024 gesichert

Wegen Corona stehen dem Flughafen vom Bund noch 2,5 Millionen Euro an Hilfen zu. „Mit der Kapitalerhöhung und der Covid-Hilfe haben wir 6,2 Millionen Euro, damit sollten 2023 und 2024 großteils finanziert sein und wir können in Ruhe die Anbindung an eine internationale Drehscheibe schaffen“, sagt Klagenfurts Vizebürgermeister Philipp Liesnig.