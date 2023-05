Noch immer kein Geld für die Flughafen-Mitarbeiter

Ein kurzfristiger Liquiditätsengpass führte dazu, dass die über 120 Flughafenmitarbeiter länger auf ihr April-Gehalt warten mussten. In einem Schreiben teilte die Geschäftsführung den Angestellten mit, dass sie am 5. Mai, also heute, ihr Geld erhalten würden (wir berichteten). Doch Fehlanzeige. Das Konto der Mitarbeiter blieb leer.