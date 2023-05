Landet der Flughafen demnächst vor U-Ausschuss?

Wie auch immer die Fehde zwischen Flughafen-Mehrheitseigentümerin Lilihill, Land und Stadt ausgehen wird, die Kärntner Politik wird sich mit dem Airport wohl noch Jahre lang beschäftigen müssen. Die Causa soll jetzt sogar vor einem Untersuchungsausschuss landen, wenn es nach den Plänen der FPÖ geht. Doch die Freiheitlichen haben ein Problem: Die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KB–V) muss nach aktueller Gesetzeslage keine Unterlagen für einen U-Ausschuss liefern. „Eine Gesetzesänderung muss rasch passieren“, poltert Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer. Daher brachten die Freiheitlichen im Ausschuss für Recht, Verfassung und Co. auch einen Antrag zur Abänderung des Gesetzes ein. Der blaue Tatendrang wurde am Donnerstag aber gleich gedämpft. Ausschussvorsitzender Andreas Scherwitzl (SP) erteilte den Plänen der Freiheitlichen eine Abfuhr. „Wir werden sicher nicht auf Zuruf der FPÖ eine Hauruck-Aktion starten“, kontert Scherwitzl und lässt lieber zuerst noch die Experten der Verfassungsabteilung eine Novellierung des U-Ausschussgesetzes prüfen und beurteilen. ÖVP-Klubchef Markus Malle leistet Scherwitzl Schützenhilfe: „Wir sehen uns mit Rechtsexperten die gesetzlichen Grundlagen in anderen Bundesländern an. Aufgrund dieses Vergleichs diskutieren wir unter Einbindung aller Fraktionen die Umsetzung der notwendigen Anpassungen.“ Also nicht nur auf der Regierungsbank traute Einigkeit, auch im Landtag hält man sich die Treue.