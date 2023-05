Bibel wörtlich: Himmelfahrt mit Engel-Eskorte

Der Kaiser hatte das Spektakel verboten

Joseph II. - der Kaiser, der den wiederverwendbaren Sparsarg erfand, aus dessen Öffnung unten die in Leinen gehüllten Leichname in die Gräber plumpsten - verbot das Christi Himmelfahrtsschauspiel Ende des 18. Jahrhunderts. Aber wie bei so vielen seiner Verboten - beispielsweise der Untersagung, den Vierbergelauf am Dreinagelfreitag zu gehen - setzten sich die Kärntner still aber bestimmt über die Befehle des Kaisers hinweg.